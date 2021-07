Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Forec basque / Euskal Erkula Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Forec basque / Euskal Erkula Bayonne, 13 août 2021-13 août 2021, Bayonne. Forec basque / Euskal Erkula 2021-08-13 21:15:00 – 2021-08-13 22:45:00 Rue Louis Seguin Face à l’entrée 4 de BAB2 Anglet

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Bayonne EUR 14 14 Discipline emblématique, la force basque rassemble des épreuves de force longtemps convoitées dans la région.

Du lever de charrette au sciage de bois en passant par la course des sacs (pas moins de 75 kgs), tout est réuni pour assister à ces exploits.

EUSKAL ERKULA est une modernisation des jeux ruraux sous forme de compétition. Les athlètes s’affrontent en tête à tête selon plusieurs épreuves en continu. Le chronomètre démarre au top de la première épreuve et s’arrête au dernier épi de maïs ramassé. C’est un spectacle inédit et moderne avec une démonstration de force ahurissante !! Accessible depuis Bayonne et Biarritz avec la ligne T1 de Chronoplus.

Règles sanitaires et gestes barrières appliqués. Discipline emblématique, la force basque rassemble des épreuves de force longtemps convoitées dans la région.

Du lever de charrette au sciage de bois en passant par la course des sacs (pas moins de 75 kgs), tout est réuni pour assister à ces exploits.

EUSKAL ERKULA est une modernisation des jeux ruraux sous forme de compétition. Les athlètes s’affrontent en tête à tête selon plusieurs épreuves en continu. Le chronomètre démarre au top de la première épreuve et s’arrête au dernier épi de maïs ramassé. C’est un spectacle inédit et moderne avec une démonstration de force ahurissante !! Accessible depuis Bayonne et Biarritz avec la ligne T1 de Chronoplus.

Règles sanitaires et gestes barrières appliqués. +33 5 59 46 09 00 Discipline emblématique, la force basque rassemble des épreuves de force longtemps convoitées dans la région.

Du lever de charrette au sciage de bois en passant par la course des sacs (pas moins de 75 kgs), tout est réuni pour assister à ces exploits.

EUSKAL ERKULA est une modernisation des jeux ruraux sous forme de compétition. Les athlètes s’affrontent en tête à tête selon plusieurs épreuves en continu. Le chronomètre démarre au top de la première épreuve et s’arrête au dernier épi de maïs ramassé. C’est un spectacle inédit et moderne avec une démonstration de force ahurissante !! Accessible depuis Bayonne et Biarritz avec la ligne T1 de Chronoplus.

Règles sanitaires et gestes barrières appliqués. © Esprit taurin dernière mise à jour : 2021-07-14 par OT Bayonne

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Bayonne Adresse Rue Louis Seguin Face à l'entrée 4 de BAB2 Anglet Ville Bayonne lieuville 43.48455#-1.4996