Ford Stems Les Disquaires, 2 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

de 22h00 à 05h00

gratuit

Grosse ambiance ’90C’est toujours un plaisir de recevoir Ford Stems aux Disquaires. Une sélection imparable au fort parfum hip-hop – soul ’90s & électro. Son dancefloor est aussi accompagné de projections visuelles vintage du plus bel effet. Un immanquable par l’un des meilleurs

.Ford Stems est un jeune producteur de musique et disque-jockey originaire de Paris. Passionné de musique hip-hop et électronique, il fait partie de cette nouvelle génération d’artistes, initiatrice de projets florissants souhaitant faire découvrir sa musique au plus grand nombre.

Producteur à plein temps, il a produit plusieurs titres pour les rappeurs Loveni, Alpha Wann et également Prince Waly qu’il accompagne lors de ses concerts.

Ford Stems a déjà joué dans de nombreux clubs parisiens : Machine du Moulin Rouge, Les Bains, Badaboum, 1999 et mixé lors d’opérations commerciales au service de marques telles que Sailor Jerry, ASICS, Chivas ou Axel Arigato. Ses mixes groovy et sexy assurent une ambiance dansante et chaleureuse à chaque soirée.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) 76 : Charonne – Keller (Paris) (136m)



