Ford Stems en Dj Set aux Piaules Belleville Les Piaules, 18 décembre 2021, Paris.

Les Piaules, le samedi 18 décembre à 21:00

Rendez-vous le Samedi 18 décembre pour une soirée avec Ford Stems aux Piaules ! Ford Stems est un jeune producteur de musique et DJ originaire de Paris, inspiré par la culture ​hip-hop​, ​R&B​ et ​house​. Producteur à plein temps, il a produit plusieurs titres pour les rappeurs Loveni, Alpha Wann et Prince Waly qu’il accompagne lors de ses concerts. Ses mixes ​groovy​ et ​sexy assurent une ambiance dansante et chaleureuse à chaque soirée Venez nous rejoindre aux Piaules le bar ouvert à tous, aux touristes de passage comme aux Parisiens pur jus, avec une carte Frenchy. Un lieu idéal pour faire la rencontrer de personnes du monde entier autour d’un cocktail, une bière parisienne ou une de nos planches. Nous rappelons qu’il ne sera pas possible de danser à cause des dernières restrictions gouvernementales ———————————– Ford Stems [https://fordstems.fr/](https://fordstems.fr/) [https://www.instagram.com/fordstems/](https://www.instagram.com/fordstems/) [https://www.facebook.com/fordstems](https://www.facebook.com/fordstems) [https://www.mixcloud.com/fordstems/](https://www.mixcloud.com/fordstems/) Entrée Gratuite de 21h à 2h ! Happy Hour 17h-22h Cocktails : 6€ – Bière : pinte à partir de 4€ Les Piaules Belleville 59 Boulevard de Belleville Paris

Entrée Libre, consommations requises

Une ambiance conviviale dans une auberge de jeunesse internationale

Les Piaules 59 boulevard de belleville, 75011 Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T21:00:00 2021-12-18T02:00:00