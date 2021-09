Ford Stems aux Piaules Belleville en Dj set Les Piaules, 3 septembre 2021, Paris.

Rendez-vous le Vendredi 3 Septembre pour une soirée avec Ford Stems aux Piaules ! Ford Stems est un jeune producteur de musique et DJ originaire de Paris, inspiré par la culture ​hip-hop​, ​R&B​ et ​house​. Producteur à plein temps, il a produit plusieurs titres pour les rappeurs Loveni, Alpha Wann et Prince Waly qu’il accompagne lors de ses concerts. A noté la sortie de son 3ème EP en 2021 “Some Time Alone”, avec des tracks aux accents latino, jazzy ou d ambiance de film romantique et sombre. Ses mixes ​groovy​ et ​sexy assurent une ambiance dansante et chaleureuse à chaque soirée C’est toujours sur entrée libre alors venez avec vos sourires. ———————————– Ford Stems [https://fordstems.fr/](https://fordstems.fr/) [https://www.instagram.com/fordstems/](https://www.instagram.com/fordstems/) [https://www.facebook.com/fordstems](https://www.facebook.com/fordstems) [https://www.mixcloud.com/fordstems/](https://www.mixcloud.com/fordstems/) De 21h à 02h Les Piaules 59 Bd de Belleville, 75011 Paris Metro Couronnes (Ligne 2) ou Belleville (Ligne 2 et 11)

