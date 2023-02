Marché et marche pédestre Forceville en Amiénois, place du village Forceville Catégories d’Évènement: Forceville

Somme

Marché et marche pédestre Forceville en Amiénois, place du village, 19 mars 2023, Forceville. Marché et marche pédestre Dimanche 19 mars, 09h00 Forceville en Amiénois, place du village L’association Nouvel air de Forceville en Amiénois organise un marché et une marche pédestre le 19 mars 2023 Forceville en Amiénois, place du village Forceville Forceville 80560 Somme Hauts-de-France Marche de 6 et 12 km, départ à 9h de la place du village.

Marché / 20 stands seront présents : Horticulture, vente de pomme poire, maraîcher, miel, atelier déco, création de bijoux, habits,…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T09:00:00+01:00

2023-03-19T12:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Forceville, Somme Autres Lieu Forceville en Amiénois, place du village Adresse Forceville Ville Forceville Age maximum 99 lieuville Forceville en Amiénois, place du village Forceville Departement Somme

Forceville en Amiénois, place du village Forceville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forceville/

Marché et marche pédestre Forceville en Amiénois, place du village 2023-03-19 was last modified: by Marché et marche pédestre Forceville en Amiénois, place du village Forceville en Amiénois, place du village 19 mars 2023 Forceville Forceville en Amiénois place du village Forceville

Forceville Somme