Forces de la nature, un spectacle d’Ivana Müller La Maison des métallos, 8 novembre 2022, Paris.

Le dimanche 20 novembre 2022

de 16h00 à 17h15

tarif spectacle 10, 15 ou 20€

Dans le cadre de sa CoOP à la Maison des Métallos, Ivana Müller propose un spectacle qui interroge le fonctionnement d’un groupe. Cinq personnes cherchent à construire une partition commune autour de la présence de fils qui les lient tout en leur imposant une distance à explorer.

Forces de la nature suit le mouvement d’un organisme articulé et complexe ayant des énergies et des idées différentes. Au-delà de ces oppositions, un but commun unit les cinq membres du groupe : la construction d’un espace physique et imaginaire qu’ils partagent. Les négociations entre eux donnent naissance à des mouvements et la pièce devient un voyage à travers un paysage en transformation permanente. Ainsi, le processus de création se déroule devant les yeux du spectateur.

La partition semble s’écrire toute seule, bien que des « forces de la nature » entourent les corps et l’imaginaire des performeurs qui composent avec elles. La pièce interroge donc le « commun », les interdépendances, la pertinence des choix individuels et collectifs, l’effort et la nécessité d’agir.

en coproduction/coréalisation avec le Festival d’Automne à Paris

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Alix Boillot Forces de la nature