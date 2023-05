LES VENDREDIS DE L’ÉTÉ À L’ORBIÈRE, 30 juin 2023, Forcé.

Chaque année, aux alentours de la fin du mois de-juin et jusqu’à la fin du mois d’août, nous proposons des Barbecues en musique tous les vendredis soir à la Grange de l’Orbière !.

2023-06-30 à ; fin : 2023-07-01 . .

Forcé 53260 Mayenne Pays de la Loire



Every year, around the end of June and until the end of August, we offer Barbecues with music every Friday evening at the Grange de l’Orbière!

Todos los años, a finales de junio y hasta finales de agosto, ofrecemos barbacoas con música todos los viernes por la noche en la Grange de l’Orbière

Jedes Jahr von Ende Juni bis Ende August bieten wir jeden Freitagabend in der Grange de l’Orbière ein Barbecue mit Musik an!

Mise à jour le 2023-04-27 par eSPRIT Pays de la Loire