Mayenne Forcé . RDV à l’Orbière le dimanche 9 avril à partir de 12h pour partager un moment convivial et ludique en famille. Partez à la recherche d’œufs de couleurs dans le bois de l’Orbière. Une fois que vous avez les bonnes combinaisons de couleurs, retrouvez nous à l’accueil pour les échanger en chocolat MONBANA ou en parcours dans les arbres ! Chasse aux œufs GRATUITE ! Si vous voulez faire nos activités (parcours accrobranche, balade en poney pour les 3-5 ans, course d’orientation, promenade en barque ou canoë…) pensez à réserver https://lorbiere.fr/reservations/ L’Orbière lance une chasse aux oeufs pour Pâques ! Accueil Forcé

