Les Jetés de l’Encre ! Les Caves à Lulu, 3 juin 2023, Forcalquier.

Les Jetés de l’Encre composent des musiques tziganes, russes, argentines avec des paroles qui swinguent autour d’une contrebasse et de trois guitares aux solos endiablés. On écoute en tapant du pied ou claquant des mains et parfois même en dansant !.

2023-06-03 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-03 23:00:00. .

Les Caves à Lulu Rue d’Orléans

Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Les Jetés de l’Encre compose gypsy, Russian and Argentinean music with lyrics that swing around a double bass and three guitars with wild solos. You can listen while stamping your feet or clapping your hands and sometimes even while dancing!

Les Jetés de l’Encre componen música gitana, rusa y argentina con letras que giran en torno a un contrabajo y tres guitarras con solos salvajes. Se puede escuchar mientras se golpea el pie o se dan palmas y, a veces, ¡incluso mientras se baila!

Les Jetés de l’Encre komponieren Zigeuner-, russische und argentinische Musik mit Texten, die um einen Kontrabass und drei Gitarren mit wilden Soli swingen. Man hört zu, während man mit den Füßen stampft oder in die Hände klatscht und manchmal sogar tanzt!

