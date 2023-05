Numéro Zéro #6 Pays de Forcalquier (voir programme), 2 mai 2023, Forcalquier.

* Numéro Zéro#6, 6 jours de rencontres autour du cinéma et de la création radiophonique, à Forcalquier, Niozelles et Vachères. Découvrez le programme complet, jour après jour, et la bande annonce de Numéro Zéro sur festivalnumerozero.com.

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-07 . EUR.

Pays de Forcalquier (voir programme)

Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



* Numéro Zéro#6, 6 days of meetings around cinema and radio creation, in Forcalquier, Niozelles and Vachères. Discover the complete program, day after day, and the trailer of Numéro Zéro on festivalnumerozero.com

* Numéro Zéro#6, 6 días de encuentros en torno al cine y la creación radiofónica, en Forcalquier, Niozelles y Vachères. Descubra el programa completo, día a día, y el tráiler de Numéro Zéro en festivalnumerozero.com

* Numéro Zéro#6, 6 Tage Begegnungen rund um Film und Radioschaffen, in Forcalquier, Niozelles und Vachères. Entdecken Sie das komplette Programm, Tag für Tag, und den Trailer von Numéro Zéro auf festivalnumerozero.com

