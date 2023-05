Numéro Zéro Cinéma Le Bouguet, 2 mai 2023, .

Cinéma & création radiophonique. 6 jours de rencontres et de projections en pays de Forcalquier..

2023-05-02 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-02 23:30:00. EUR.

Cinéma Le Bouguet Maison des métiers du livre

Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Cinema & radio creation. 6 days of meetings and screenings in Forcalquier.

Cine y creación radiofónica. 6 días de encuentros y proyecciones en la región de Forcalquier.

Kino & Radioschaffen. 6 Tage Begegnungen und Filmvorführungen im Pays de Forcalquier.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de tourisme intercommunal Pays de Forcalquier-Montagne de Lure