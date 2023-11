MARCHÉ DE NOEL Forbach, 2 décembre 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

HO HO HO !!!

Cette année, vous profiterez des chalets du Marché de Noël en deux endroits : rue Nationale mais également au Parc du Schlossberg.

Vous aurez le plaisir d’y trouverez de nombreuses spécialités locales dans une ambiance féérique.

De nombreuses surprises vous y attendent dont des contes au pied du sapin !

Du Burghof à la Roseraie laissez vous bercer par les odeurs, les décorations et les illuminations de Noël.

Un programme riche en couleurs vous attend pour profiter entre amis ou en famille de cette période festive.

L’émerveillement sera total pour les petits, comme pour les grands !. Tout public

Dimanche 2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-23 21:00:00. 0 EUR.

Forbach 57600 Moselle Grand Est



HO HO HO!!!

This year, you can enjoy the Christmas Market chalets in two locations: rue Nationale and Parc du Schlossberg.

You’ll have the pleasure of finding many local specialities in a magical atmosphere.

Many surprises await you, including storytelling at the foot of the tree!

From the Burghof to the Roseraie, let yourself be lulled by the smells, decorations and lights of Christmas.

A colorful program awaits you to enjoy this festive season with friends and family.

There’s something for everyone, young and old alike!

¡¡¡HO HO HO!!!

Este año, encontrará puestos del Mercado de Navidad en dos lugares: la rue Nationale y el Parc du Schlossberg.

Tendrá el placer de encontrar numerosas especialidades locales en un ambiente mágico.

No faltarán las sorpresas, como los cuentos bajo el árbol de Navidad

Del Burghof a la Roseraie, déjese arrullar por los olores, las decoraciones y las luces de Navidad.

Un colorido programa le espera para disfrutar de estas fiestas con amigos y familiares.

Grandes y pequeños quedarán maravillados

HO HO HO!!!

Dieses Jahr werden Sie die Hütten des Weihnachtsmarktes an zwei Orten genießen können: in der Rue Nationale, aber auch im Parc du Schlossberg.

Sie werden das Vergnügen haben, zahlreiche lokale Spezialitäten in einer märchenhaften Atmosphäre zu finden.

Viele Überraschungen warten auf Sie, darunter auch Märchen am Fuße des Weihnachtsbaums!

Vom Burghof bis zum Rosengarten lassen Sie sich von den Düften, den Dekorationen und der Weihnachtsbeleuchtung berieseln.

Ein farbenfrohes Programm erwartet Sie, damit Sie diese festliche Zeit mit Freunden oder der Familie genießen können.

Die Kleinen und die Großen werden in Staunen versetzt!

Mise à jour le 2023-11-17 par FORBACH TOURISME