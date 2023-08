PATRIMOIN EN MUSIQUE Forbach, 17 septembre 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

Quatre étapes historiques et culturelles par Eric Gorges et Sylvie Salzmann, ponctuées pas des présentations de flûtes à bec et des moments musicaux par Isabelle Feuillie.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 16:00:00 fin : 2023-09-17 . 0 EUR.

Forbach 57600 Moselle Grand Est



Four historical and cultural stages by Eric Gorges and Sylvie Salzmann, punctuated by recorder presentations and musical moments by Isabelle Feuillie.

Cuatro etapas históricas y culturales a cargo de Eric Gorges y Sylvie Salzmann, puntuadas por presentaciones de flautas dulces y momentos musicales de Isabelle Feuillie.

Vier historische und kulturelle Etappen von Eric Gorges und Sylvie Salzmann, unterbrochen von Blockflötenvorführungen und musikalischen Momenten von Isabelle Feuillie.

Mise à jour le 2023-08-28 par FORBACH TOURISME