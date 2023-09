GARDEN PARTY Forbach, 17 septembre 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Forbach vous convie à une Garden Party sur le Stade du Schlossberg afin de célébrer comme il se doit le 100e anniversaire de ce dernier. De nombreuses animations seront au rendez-vous et raviront petits et grands. Venez nombreux !. Tout public

Dimanche 2023-09-17 15:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. 0 EUR.

Forbach 57600 Moselle Grand Est



As part of the European Heritage Days, the City of Forbach invites you to a Garden Party on the Stade du Schlossberg to celebrate its 100th anniversary. There will be plenty of entertainment for all ages. We look forward to seeing you there!

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la ciudad de Forbach le invita a una Garden Party en el Stade du Schlossberg para celebrar su centenario. Habrá entretenimiento para todas las edades. Vengan todos

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals lädt die Stadt Forbach Sie zu einer Gartenparty auf dem Schlossbergstadion ein, um den 100. Geburtstag des Stadions gebührend zu feiern. Geburtstag des Stadions zu feiern. Zahlreiche Animationen werden Groß und Klein begeistern. Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-09-12 par FORBACH TOURISME