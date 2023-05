SALON DU LIVRE 15 rue du Parc, 17 juin 2023, Forbach.

Le Salon du Livre de Forbach prendra ses quartiers au Centre de Congrès du Burghof.

L’événement, gratuit pour tous, regroupera pas moins de 50 auteurs et sera l’occasion pour toute la famille de se plonger dans des univers tantôt enchanteurs et fantastiques, tantôt gourmands et pratiques. Rencontres avec les auteurs et séances de dédicaces! Buvette et restauration sur place.

À noter que les places sont limitées pour les ateliers et spectacles pour enfants.

Inscriptions auprès de la médiathèque Roger Bichelberger à Forbach.. Tout public

Dimanche 2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-17 17:00:00. 0 EUR.

15 rue du Parc Centre européen des congrés Burghof

Forbach 57600 Moselle Grand Est



The Salon du Livre de Forbach will take place at the Burghof Congress Center.

The event, which is free for all, will bring together no less than 50 authors and will be an opportunity for the whole family to immerse themselves in worlds that are sometimes enchanting and fantastic, sometimes gourmet and practical. Meetings with the authors and signing sessions! Refreshments and food on site.

Please note that places are limited for the workshops and shows for children.

Registration at the Roger Bichelberger media library in Forbach.

El Salón del Libro de Forbach tendrá lugar en el Centro de Congresos del Burghof.

El evento, gratuito para todos, reunirá a no menos de 50 autores y será una oportunidad para que toda la familia se sumerja en mundos a veces encantadores y fantásticos, a veces gastronómicos y prácticos. Encuentros con los autores y sesiones de firmas Refrescos y catering in situ.

Tenga en cuenta que las plazas para los talleres y espectáculos infantiles son limitadas.

Inscripciones en la mediateca Roger Bichelberger de Forbach.

Die Buchmesse von Forbach findet im Kongresszentrum Burghof statt.

Die Veranstaltung, die für alle kostenlos ist, umfasst nicht weniger als 50 Autoren und bietet der ganzen Familie die Gelegenheit, in Welten einzutauchen, die mal zauberhaft und fantastisch, mal kulinarisch und praktisch sind. Treffen mit den Autoren und Signierstunden! Getränke und Speisen vor Ort.

Bitte beachten Sie, dass die Plätze für die Workshops und Aufführungen für Kinder begrenzt sind.

Anmeldung bei der Mediathek Roger Bichelberger in Forbach.

Mise à jour le 2023-05-12 par FORBACH TOURISME