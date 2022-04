FORAMINIFÈRES, L’OCÉAN À LA LOUPE Angers, 18 avril 2022, Angers.

FORAMINIFÈRES, L’OCÉAN À LA LOUPE Museum des Sciences naturelles 43 rue Jules Guitton Angers

2022-04-18 – 2022-04-19 Museum des Sciences naturelles 43 rue Jules Guitton

Angers Maine-et-Loire

Les foraminifères sont des êtres vivants unicellulaires inféodés au milieu aquatique et qui vivent principalement dans les océans et les estuaires. Il en existe aujourd’hui 5000 espèces, toutes inconnues du grand public!

Pourtant, ils jouent un rôle important dans les écosystèmes et leur étude permet de mieux connaître les environnements terrestres, actuels et passés. À l’état fossile ou vivants, les foraminifères ont énormément de choses à nous dire. La présence à Angers d’un laboratoire de recherche spécialisé dans l’étude de ces organismes (LPG-BIAF), premier partenaire de l’exposition, est l’occasion d’en savoir plus à leur sujet: qui sont-ils? Où vivent-ils? Comment permettent-ils de connaître les climats passés? Comment nous donnent-ils des indices sur la qualité de notre environnement? Autant de questions auxquelles l’exposition tente de répondre avec le souci de montrer la recherche en train de se faire, sur le terrain comme au laboratoire.

La scénographie est le fruit d’un partenariat avec l’École européenne supérieure d’art de Bretagne et est agrémentée d’œuvres d’art inspirées des foraminifères.

En partenariat avec:

LPG-BIAF

Université d’Angers

Université de Nantes

CNRS

​École européenne supérieure d’art de Bretagne

serviceculturel.musees@ville.angers.fr

Les foraminifères sont des êtres vivants unicellulaires inféodés au milieu aquatique et qui vivent principalement dans les océans et les estuaires. Il en existe aujourd’hui 5000 espèces, toutes inconnues du grand public!

Pourtant, ils jouent un rôle important dans les écosystèmes et leur étude permet de mieux connaître les environnements terrestres, actuels et passés. À l’état fossile ou vivants, les foraminifères ont énormément de choses à nous dire. La présence à Angers d’un laboratoire de recherche spécialisé dans l’étude de ces organismes (LPG-BIAF), premier partenaire de l’exposition, est l’occasion d’en savoir plus à leur sujet: qui sont-ils? Où vivent-ils? Comment permettent-ils de connaître les climats passés? Comment nous donnent-ils des indices sur la qualité de notre environnement? Autant de questions auxquelles l’exposition tente de répondre avec le souci de montrer la recherche en train de se faire, sur le terrain comme au laboratoire.

La scénographie est le fruit d’un partenariat avec l’École européenne supérieure d’art de Bretagne et est agrémentée d’œuvres d’art inspirées des foraminifères.

En partenariat avec:

LPG-BIAF

Université d’Angers

Université de Nantes

CNRS

​École européenne supérieure d’art de Bretagne

Museum des Sciences naturelles 43 rue Jules Guitton Angers

dernière mise à jour : 2022-04-18 par