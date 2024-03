FORAINE Le Carré Magique, Pôle national cirque en Bretagne Lannion, vendredi 5 avril 2024.

FORAINE Foraine est un spectacle de curiosités qui invite les spectateurs à s’immerger dans des espaces inaccoutumés, pour humer de près des monstres discrets et imprévisibles. 5 – 7 avril Le Carré Magique, Pôle national cirque en Bretagne

Début : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T21:15:00+02:00

Fin : 2024-04-07T16:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:15:00+02:00

Autrefois, des montreurs ambulants circulaient pour présenter aux yeux des habitants des êtres et des choses qui sortaient de l’ordinaire, suscitant émerveillement et trouble. Grâce à eux, on pouvait franchir le seuil du quotidien et embarquer vers l’étrange, aux confins du possible et du concevable. Des artistes d’aujourd’hui ont hérité de l’esprit qui traversait ces attractions oubliées, Jeanne Mordoj est de ceux-là.

Avec Foraine, elle nous invite à s’immerger dans des espaces inaccoutumés, pour humer de près des monstres discrets, peut-être apprivoisés, imprévisibles à coup sûr.

Foraine est une expérience sensorielle et corporelle forte. En entrant, vous découvrirez du vivant, des face-à-face, des face-à-soi, du débordement, du vertige, de la cruauté et de la fantaisie. Vous côtoierez l’homme coquille à la fois fakir et homme serpent, l’homme chamboule-tout qui s’inflige le goudron et les plumes, la femme tatouée d’elle-même, une centaine de monstres brodés… Des courts métrages de femme volaille, de bouffeuse d’œufs, de dévoreuse de poussins, enfin, il y aura Barba, la bonimenteuse créature ni homme ni femme, petit être de 30 cm, fort en gueule qui vous guidera si vous doutez de vos pas.

Jeanne Mordoj puise dans les codes du forain tout en lui donnant un éclairage contemporain et ainsi va au-delà du prodige et du spectaculaire pour dévoiler la part fragile et indicible de notre humanité.

Le Carré Magique, Pôle national cirque en Bretagne Parvis des Droits de l'Homme 22300 Lannion Lannion 22300 Côtes-d'Armor Bretagne

