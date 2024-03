« Fora » par la Compagnie AR – Vendredi 22 mars La Grainerie Balma, vendredi 22 mars 2024.

« Fora » par la Compagnie AR – Vendredi 22 mars Dans le cadre du temps fort Créatrices ! Cirque en tous genre(s) Vendredi 22 mars, 20h00 La Grainerie Sur réservation

Contorsion à huis (presque) clos

Contrainte de se contorsionner pour tenir dans un espace trop étroit pour elle, une femme décide de s’échapper. Une fois dehors, les torsions restent comme un écho dans son corps ; elle continue de défier ses murs invisibles.

Entre entérologie -la mise en boîte d’un individu qui se fait tout petit- et escapologie – l’art de s’évader et de se soustraire aux entraves, Fora est une performance étonnante, unique dans sa manière de combiner souplesse et techniques d’illusionnisme.

Alice Rende est lauréate du prix Circusnext 2023 pour ce projet co-financé par l’Union Européenne.

DISTRIBUTION

Idée originale et interprétation : Alice Rende

Construction de la scénographie : Benet Jofre

Création lumière : Gautier Devoucoux

Création sonore : Thomas Baudriller, Chloé Levoy

Remerciements : Roberto Magro

Production : Compagnie Ar

Accompagnement à la structuration: Lorraine Burger dans le cadre de StudioPACT et la Cie Hors Surface

16/13/10€

Pass Créatrices 3 spectacles 39/30/25€

Pass Créatrices 5 spectacles 60/50/40€

La Grainerie

création 2024

À partir de 6 ans

50min

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie https://la-grainerie.net/ Basée à Balma, la Grainerie est la fabrique des arts du cirque et de l'itinérance. Multi-fonctionnelle, elle est à la fois lieu ressource pour les acteurs de la filière du cirque et lieu de diffusion de leurs créations.

