FOOTPRINTS Les Disquaires, 27 mai 2023, Paris.

Le samedi 27 mai 2023

de 20h00 à 02h00

.Tout public. payant Accès : 10 EUR

FOOTPRINTS est une collaboration entre le collectif parisien Rythme Brisé, la DJ Rinse Sabor A Mi, et le DJ et radio host anglais Reuben J Green, réunis autour d’un commun amour pour le jazz, le broken beat, les musiques afro latines et leurs dérivés électroniques.

Pour notre première édition, nous avons le plaisir de recevoir le trompettiste Antoine Berjeaut en trio avec Enzo Carniel aux Rhodes et keyboard et Maxime Zampieri à la batterie. Le concert sera ensuite suivi de DJ SETS de Sabor A Mi, Reuben J Green et Rythme Brisé.

LINE UP

20H — ouverture des portes

20H30 — concert: Antoine Berjeaut (trompette), Enzo Carniel (rhodes, synth), Maxime Zampieri (batterie)

23H — dj sets: Sabor A Mi, Reuben J. Green, Rythme Brisé

2H — fermeture des portes

ANTOINE BERJEAUT

Compositeur, trompettiste et programmateur électronique, issu du CNSM jazz, Antoine Berjeaut navigue entre le jazz, les musiques du monde et les nouveaux territoires sonores électroniques, développant une certaine polyvalence. Avec la sortie de son album Moving Cities en collaboration avec le batteur de Chicago Makaya McKraven, Antoine Berjeaut immortalise sa place au sein d’une nouvelle scène jazz toujours plus novatrice et avant-gardiste. En 2022, il sort l’album Chromesthesia (Menace Records) dans lequel il révèle à la fois ses talents de compositeur et laisse libre cours à son goût pour l’expérimentation et la production électronique.

SABOR A MI

Sabor A Mi se développe comme une DJ offrant une vaste diversité musicale voyageant autour de la musique acoustique/organique afro latine jusqu’à la musique électronique. Sélectrice avant tout, elle se prend de passion depuis l’enfance pour le bolero Mexicain, trouve l’entière inspiration à travers l’histoire de la musique afro-latine et ses rythmes et entame une recherche socio culturelle qu’elle nous transmet à travers ses propositions musicales. Sabor A Mi est résidente Rinse France et Piñata Radio.

REUBEN J GREEN

Reuben J. Green, présentateur radio et fondateur du label Groove School Records, est un expert en matière de groove. Ses sets sont une fusion de sons du monde entier, où l’Afro Jazz rencontre la House Soulful, le Broken Beat rencontre le Future Jazz, et le Baile Funk rencontre les Future Beats. Originaire du sud de Londres, il n’hésite pas à danser sur du UKG et du UK Funky pour rendre hommage à son pays d’origine. Reuben anime une émission hebdomadaire sur Jazz FM et Croydon FM.

RYTHME BRISE

Rythme Brisé est un collectif parisien né d’un amour inconditionnel pour les ‘broken beats’ en tout genre, qu’ils soient jazz, jungle, soulful, d&b, electro, balle funk. Avec des programmations originales mêlant artistes, musiciens live, DJs et MCs le collectif se veut porteur d’une nouvelle scène française nourrie aux rythmes brisés.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Contact : http://lesdisquaires.com/ https://shotgun.live/fr/events/footprints-live-jazz-dj-sets

FOOTPRINTS