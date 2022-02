Footing Gastronomique Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Footing Gastronomique La Barre 299 avenue de l'Adour Anglet

2022-06-05 10:30:00



Anglet Pyrénées-Atlantiques EUR 5 Course pédestre d’environ 10 km, sans classement ni chrono, avec dégustation de produits locaux. Course pédestre d’environ 10 km, sans classement ni chrono, avec dégustation de produits locaux. +33 5 59 03 77 01 Course pédestre d’environ 10 km, sans classement ni chrono, avec dégustation de produits locaux. Anglet Tourisme



