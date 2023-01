FOOTBALL : « UNE SEULE COULEUR, CELLE DU MAILLOT » Montpellier, 18 février 2023, Montpellier .

FOOTBALL : « UNE SEULE COULEUR, CELLE DU MAILLOT »

Esplanade de l’Égalité Montpellier Hérault

2023-02-18 13:30:00 13:30:00 – 2023-02-18 17:00:00 17:00:00

Montpellier

Hérault

Sous l’égide de la Fédération Française de Football, le dispositif national « Une seule couleur, celle du maillot », mis en place par le District de l’Hérault de Football, vise à favoriser la mixité et l’acceptation des différences de chacun par chacun : Lutte contre le racisme, l’homophobie, les violences scolaires. C’est en partenariat avec la Ville de Montpellier, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, que 150 licenciés (ées), de 10 clubs héraultais, des catégories U13 et U15 prendront part à ce rassemblement sur l’Esplanade de l’Egalité à Pierres vives.

Les Clubs sélectionnés : Saint Jean de Védas, AS Lattes, Castelnau le Lez, Saint Martin de Londres, 3 MTKD Football Montpellier, Saint Gély du Fesc, Prades le Lez, Montpellier Lunaret, Montpellier Lemasson et une équipe d’arbitres, exprimeront ces valeurs, dans un film tourné par Hérault Sport en amont et tout au long de la journée.

Les associations Chemin des Cimes, Espace Renaissance et CIMADE participeront aussi à cette manifestation.

Programme :

De 13h30 à 16h : Ateliers Techniques et forums.

• Tennis Ballon et jeu gonflable, Golf Foot, Foot en marchant, Précis Foot géant, Mini Terrain gonflable

• Programme Educatif Fédéral sous la forme d’une roue avec des questions ludiques

• Ateliers d’Associations luttant contre les discriminations. Chemin des Cimes, Espace Renaissance et CIMADE

16h10 – Goûter

16h30 – Prise de parole des officiels

« Avec le football héraultais on dit non au racisme, à l’homophobie, et aux violences ! »

+33 4 67 15 94 40 https://herault.fff.fr/

Montpellier

dernière mise à jour : 2023-01-20 par