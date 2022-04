FOOTBALL : « TROPHÉE DES ETOILES » TOURNOI U12 Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

FOOTBALL : « TROPHÉE DES ETOILES » TOURNOI U12 Montpellier, 22 avril 2022, Montpellier. FOOTBALL : « TROPHÉE DES ETOILES » TOURNOI U12 Montpellier

2022-04-22 09:00:00 – 2022-04-22 16:00:00

Montpellier Hérault 64 équipes U12 de clubs prestigieux, réparties dans 8 poules de 8, prendront part à ce Tournoi au Complexe Sportif de Grammont.

Toulouse, Nîmes, Sochaux, Nancy, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nice, Monaco, Clermont Ferrand, Metz, Saint Etienne, Strasbourg, Angers, Brest, Porto, Benfica et Sporting Lisbonne, Braga, Bruges, PSV Eindhoven, Juventus de Turin, Borussia Mönchengladbach, Montpellier HSC, entre autres sont attendus … L’association Event Cup International et le Montpellier Hérault Sport Club présentent, avec le concours du District de l’Hérault de Football, de la Ville de Montpellier, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le Trophée des Etoiles. +33 6 22 07 17 31 64 équipes U12 de clubs prestigieux, réparties dans 8 poules de 8, prendront part à ce Tournoi au Complexe Sportif de Grammont.

Toulouse, Nîmes, Sochaux, Nancy, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nice, Monaco, Clermont Ferrand, Metz, Saint Etienne, Strasbourg, Angers, Brest, Porto, Benfica et Sporting Lisbonne, Braga, Bruges, PSV Eindhoven, Juventus de Turin, Borussia Mönchengladbach, Montpellier HSC, entre autres sont attendus … Montpellier

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

FOOTBALL : « TROPHÉE DES ETOILES » TOURNOI U12 Montpellier 2022-04-22 was last modified: by FOOTBALL : « TROPHÉE DES ETOILES » TOURNOI U12 Montpellier Montpellier 22 avril 2022 Hérault montpellier

Montpellier Hérault