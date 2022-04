Football TOURNOI Armand ALES Stade Maurice Rigaud Albi Catégories d’évènement: Albi

Ce tournoi de football est réservé aux catégories U11. Il réunira 32 équipes, 350 enfants et 60 éducateurs de toute la région. Il se déroulera sur deux jours : • Mercredi 25 mai 2022, en semi-nocturne de 18h à 21h30 pour la phase qualificative des équipes du Tarn, soit 16 équipes engagées. • Jeudi 26 mai 2022 de 9h30 à 17h, avec les 4 meilleures équipes de la veille et 12 autres équipes des meilleurs clubs régionaux. L’US ALBI organise son 22ème tournoi Armand ALES Stade Maurice Rigaud Rond-point Gesse, Avenue Colonel Teyssier, 81000 Albi Albi Tarn

