Football Toulouse FC / Pau Tarbes, 12 juillet 2022, Tarbes.

Football Toulouse FC / Pau

7 rue Amiral Courbet Boulevard du 8 mai 1945 TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées Boulevard du 8 mai 1945 7 rue Amiral Courbet

2022-07-12 18:00:00 – 2022-07-12

Boulevard du 8 mai 1945 7 rue Amiral Courbet

Tarbes

Hautes-Pyrénées

5 5 EUR

Le Tarbes Pyrénées Football et le Service des Sports de la Mairie de Tarbes sont heureux d’accueillir un nouveau match de gala au stade Trélut entre le Toulouse Football Club, de retour en Ligue 1, et le Pau Football Club, pensionnaire de Ligue 2.

Une belle habitude prise par notre club partenaire, le Toulouse Football Club : venir à Tarbes pour ces matches de présaison face à un adversaire bien connu le Pau F.C. !

Pourquoi venir voir ce match ?

– Pour le spectacle ! Toulouse offre du spectacle et des buts à son public.

– Pour découvrir le nouvel effectif du TFC de retour en Ligue 1 et qui suscite un engouement sans précédent … et bien sûr l’effectif du Pau F.C. qui reste sur une belle saison en Ligue 2 et qui repartira ambitieux pour une nouvelle aventure.

– Pour profiter de 120 minutes de jeu. En effet, les 2 équipes viendront avec un effectif au complet et pour jauger tout le monde, le match se déroulera sur 4 temps de 30 minutes.

– Pour pleins d’autres raisons et chacun aura la sienne !

Restauration et buvette sur place

Ouverture de la billetterie à 18h

tpf.trelut@orange.fr +33 5 62 51 39 49

Boulevard du 8 mai 1945 7 rue Amiral Courbet Tarbes

dernière mise à jour : 2022-07-08 par