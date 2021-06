Football : Pau FC (L2) / Sélection Pays Basque Hendaye, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Hendaye.

Football : Pau FC (L2) / Sélection Pays Basque 2021-07-02 – 2021-07-02 Stade Ondarraitz Rue Elissacilio

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Rencontre caritative, en faveur de l’association « Nesk à Paillettes ».

Leurs actions :

• Organiser et participer à des manifestations sportives et culturelles au cours desquelles elles sensibilisent un public jeune à la lutte contre les cancers.

• Apporter une aide financière aux malades et à leurs familles pour améliorer leur confort de vie.

• Récolter des fonds destinés à la recherche.

Billets en vente à l’office de tourisme.

+33 6 86 82 54 39

Nesk à Paillettes