Gratuit : oui Finale de la coupe de France retransmise Cours Saint-Pierre et Cours Saint-André à Nantes. Le FC Nantes traverse une période historique : après 3 coupes de France remportées en 1979, 1999 et 2000, les Canaris touchent du bout des doigts une 4e consécration qui sera disputée contre Nice le samedi 7 mai 2022 à 21h au Stade de France.Pour permettre au plus grand nombre de vivre ensemble la finale masculine de la coupe de France et d’encourager les joueurs, la Ville de Nantes prévoit la retransmission du match au coeur de la ville, sur les cours Saint-André et Saint-Pierre, avec l’installation d’un écran géant sur chacun des sites. Cette configuration permettra d’accueillir jusqu’à 20 000 personnes. Cours Saint-Pierre et Saint-André adresse1} Centre-ville Nantes 44000

