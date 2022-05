Football : match de gala Ploërmel, 23 juillet 2022, Ploërmel.

Football : match de gala Stade Patrick Caillaud Rue de Redon Ploërmel

2022-07-23 13:00:00 – 2022-07-23 21:00:00 Stade Patrick Caillaud Rue de Redon

Ploërmel Morbihan

L’association Roc-Loisirs organise son traditionnel gala de football au stade municipal de Ploërmel.

Les affiches pour cette année sont :

15h00 : Stade Rennais (nationale 3 et pros) vs FC Nantes (nationale 2 et pros)

17h00 : FC Lorient (nationale 2 et pros) vs Vannes OC (Nationale 2)

19h00 : GSI Pontivy (nationale 3) vs St-Colomban Locminé (nationale 3)

Ouverture du stade dès 13h. Les billets sont en vente directement au guichet du stade le jour du gala.

Tous les bénéfices seront en faveur des enfants malades atteints de Cancer hospitalisés dans les Hôpitaux de Pontchaillou à Rennes, au Centre Hospitalier Universitaire de Nantes et à l’Hôpital de Lorient afin de faire avancer la Recherche Médicale.

rocloisirs@gmail.com +33 6 30 61 37 27

