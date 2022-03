Football : France – Afrique du Sud Stade Pierre Mauroy Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Football : France – Afrique du Sud Stade Pierre Mauroy, 29 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq. Football : France – Afrique du Sud

Stade Pierre Mauroy, le mardi 29 mars à 21:15

Les Champions du Monde retrouveront le Stade Pierre-Mauroy mardi 29 Mars 2022, pour affronter l’Afrique du Sud dans le cadre d’un match international. Les Champions du Monde retrouveront le Stade Pierre-Mauroy mardi 29 mars 2022, pour affronter l’Afrique du Sud dans le cadre d’un match international. Stade Pierre Mauroy 261, Boulevard de Tournai 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T21:15:00 2022-03-29T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Stade Pierre Mauroy Adresse 261, Boulevard de Tournai 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Stade Pierre Mauroy Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Stade Pierre Mauroy Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Football : France – Afrique du Sud Stade Pierre Mauroy 2022-03-29 was last modified: by Football : France – Afrique du Sud Stade Pierre Mauroy Stade Pierre Mauroy 29 mars 2022 Stade Pierre Mauroy Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord