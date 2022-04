FOOTBALL : FINALES DES COUPES ET CHALLENGES DE L’HÉRAULT Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

Le District de l'Hérault de Football propose, avec le concours de la Ville de Lattes, du Département de l'Hérault et le soutien logistique d'Hérault Sport, les Finales des Coupes et Challenges de l'Hérault. En voici les affiches : 10h00 – Finale U19 – Stade La Capoullière 1 – FC Mèze – FC Petit Bard Montpellier 10h30 – Finale U17 – Stade La Capoullière 2 – AS Gignac – St Clément 2 ou FA Jacou/Clapiers 11h00 – Finale Challenge Balsan – Stade André Cancel – Saint Just ASCM – FA Jacou/Clapiers 12h00 – Finale U15 – Stade La Capoullière 1- FC Sauvian – PI Vendargues 14h30 – Finale Challenge Martin – Stade André Cancel – AS Mireval – Montpellier Celleneuve 17h00 – Finale Séniors – Stade André Cancel – FC Sète – La Clermontaise secretariat@herault.fff.fr +33 4 67 15 94 40 https://herault.fff.fr/

