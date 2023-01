FOOTBALL FEMININ : MHSC VS EA GUINGAMP Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault D1 féminine : 15ème journée

Le MHSC affronte l’EA Guingamp le 25 février au terrain Mama Ouattara à Grammont (Montpellier). Venez soutenir votre équipe favorite ! D1 féminine : 15ème journée

+33 4 67 13 60 00 https://www.mhscfoot.com/calendrier-resultat/2022-2023/d1-feminines/complet

