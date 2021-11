Libourne Stade Moueix Gironde, Libourne Football féminin Bordeaux / Montpellier Stade Moueix Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Libourne

Football féminin Bordeaux / Montpellier Stade Moueix, 20 novembre 2021, Libourne. Football féminin Bordeaux / Montpellier

Stade Moueix, le samedi 20 novembre à 16:15

Dans l’optique de se rapprocher de la troisième place du classement, le FC Girondins de Bordeaux Féminines rencontre Montpellier à Libourne. ATTENTION : le pass sanitaire* devient obligatoire à partir de 12 ans et sa présentation valide sera obligatoire afin de pouvoir accéder au stade. * Cycle vaccinal complet – une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72H – une preuve de rétablissement Match au Stade Jean-Antoine Moueix à Libourne Tribune ouverte : tribune d’Honneur – Adulte 5€, enfant accompagné de moins de 12 ans gratuit (pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans). Billet d’entrée sous forme de e-billet à imprimer. Pour récupérer votre e-billet, il suffira de vous connecter, de cliquer sur votre prénom puis sur “mes commandes”. Il faudra saisir votre adresse mail, votre prénom et votre nom. Aucun duplicata ne sera édité le jour du match

5 euros la place, gratuit pour les – de 12 ans

Le FC Girondins de Bordeaux Féminines rencontre Montpellier à Libourne ! Stade Moueix 50 avenue de verdun libourne Libourne Centre-Ville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T16:15:00 2021-11-20T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu Stade Moueix Adresse 50 avenue de verdun libourne Ville Libourne lieuville Stade Moueix Libourne