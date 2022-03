FOOTBALL. FCM – Match des Droits des Femmes Stade Francis Turcan Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Stade Francis Turcan, le mardi 8 mars à 19:00

À l’occasion de la semaine des luttes contre les discriminations et pour les droits des femmes, le FC Martigues organise une rencontre composée d’une équipe mixte avec des joueurs de la Nationale 2, R2, U20 ainsi que les U15 et U18 féminines.

Entrée Libre (Pass Vaccinal Obligatoire)

Le FCM organise une rencontre mixte à l'occasion des Droits des Femmes

2022-03-08T19:00:00 2022-03-08T20:30:00

