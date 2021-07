Football – FC Nantes / FC Lorient stade moreau defarges 44500 La baule escoublac, 28 juillet 2021, La baule escoublac.

Football – FC Nantes / FC Lorient

stade moreau defarges 44500 La baule escoublac, le mercredi 28 juillet à 16:00

Billetterie en ligne >> https://billetterie.fcnantes.com/ Tarifs : – Tribune : 20 euros – Pourtour : 8 euros La jauge maximale d’accueil du public a été fixée à 1 499 spectateurs pour cette rencontre. L’ouverture des portes du Stade Moreau-Defarges est prévue pour 14h, soit deux heures avant le coup d’envoi. PASS SANITAIRE Afin d’accéder à l’enceinte sportive, un Pass sanitaire complété sera exigé pour les personnes âgées de plus de 18 ans. Pour rappel, le Pass sanitaire se présente sous plusieurs formes possibles : Le certificat de vaccination attestant un schéma vaccinal complet (désormais 7 jours après la dernière dose de Moderna, Pfizer ou AstraZeneca, 28 jours après une dose de Janssen) Le certificat de test négatif de moins de 48 heures Le certificat de test positif datant de plus 15 jours et de moins de 6 mois Pour cette rencontre, le Pass sanitaire n’est pas obligatoire pour les 12-17 ans. INFO UTILE : La ville de La Baule a mis en place un centre de dépistage antigénique à partir du jeudi 22 juillet jusqu’au 31 août 2021, sur le parking des Escholiers situé en face de l’Hôtel de ville. Il est accessible gratuitement et sans rendez-vous tous les jours de 17 h à 21h30. Le résultat des tests antigéniques sera disponible 15 minutes après un prélèvement nasal. Attention, la carte vitale ainsi qu’une pièce d’identité sont nécessaires. COMMENT OBTENIR MES PLACES ? Il vous est possible d’obtenir votre billet pour cette rencontre uniquement via la billetterie officielle du Club. Aucun autre point de vente ne sera ouvert et ce, même le jour de la rencontre au Stade. La vente en ligne se terminera le mardi 27 juillet à 17h. Chaque supporter pourra réserver 5 places maximum. Les e-tickets permettront d’entrer directement dans le Stade Moreau-Defarges. Il n’y aura pas d’échange de contremarque.

Billetterie en ligne >> https://billetterie.fcnantes.com/ Tarifs : – Tribune : 20 euros – Pourtour : 8 euros La jauge maximale d’accueil du public a été fixée à 1 499 spectateurs pour …

stade moreau defarges 44500 La baule escoublac stade moreau defarges 44500 La baule escoublac La baule escoublac Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T16:00:00 2021-07-28T18:00:00