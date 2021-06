Châtellerault Stade de la Montée Rouge Châtellerault, Vienne Football animation Stade de la Montée Rouge Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Football animation Stade de la Montée Rouge, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Châtellerault. Football animation

du mardi 13 juillet au vendredi 20 août à Stade de la Montée Rouge

Viens en tenue de sport avec une bouteille d’eau Créneaux 10h à 11h30 Permanence inscription les 12, 19 , 26 juillet et 9 et 16 Août de 17h00 à 18h30 au secrétariat de la montée-rouge

Inscription obligatoire. 4€ la séance

Ateliers découvertes + matchs organisés par le So Châtellerault Stade de la Montée Rouge 91 Avenue des stades Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T11:30:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T11:30:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T11:30:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T11:30:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T11:30:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T11:30:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T11:30:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T11:30:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T11:30:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T11:30:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T11:30:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T11:30:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T11:30:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T11:30:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T11:30:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T11:30:00;2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T11:30:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T11:30:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T11:30:00;2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Stade de la Montée Rouge Adresse 91 Avenue des stades Ville Châtellerault lieuville Stade de la Montée Rouge Châtellerault