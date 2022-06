Foot TACFCO Camp Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Les matins de 9h30 à 12h30. 135€ pour les non adhérents à notre association et de 75€ pour nos licenciés. Nous accueillons des jeunes de 6 à 15 ans souhaitant réaliser ces stages de football.

Salle des sports disponible en cas de mauvais temps.

Tous les niveaux sont acceptés, nos éducateurs proposent des séances collectives et individuelles pour permettre aux jeunes de prendre du plaisir mais également de développer leurs capacités. triviere.tacfco@gmail.com +33 6 74 68 35 74 http://www.touquetfootball.fr/ Du 11 juillet au 26 août 2022

Centre sportif Ferdi Petit

Avenue Sanguet Le Touquet-Paris-Plage

