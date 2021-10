Paris FIVE PARIS 18 île de France, Paris FOOT POUR TOUS FIVE PARIS 18 Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

FOOT POUR TOUS FIVE PARIS 18, 22 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 22 octobre au 31 décembre 2021 :

vendredi de 14h à 16h

gratuit

L’association 3027 vous invite à participer à ses séances d’entrainement de football gratuites et ouvertes à tous chaque semaine au Five Paris 18. Participez chaque vendredi aux séances d’entrainement de football encadrées par Ali Chibani, coach à la PSG Academy. Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire. Cette activité mêle des publics fragilisés et le grand public favorisant la mixité, la fraternité et l’inclusion. Découvrez toutes les activités hebdomadaires gratuites et ouvertes à tous de 3027 sur www.3027.org Événements -> Événement sportif FIVE PARIS 18 217 Rue d’Aubervilliers Paris 75018

12 : Porte de la Chapelle (833m) 7 : Corentin Cariou (960m) Bus 60, Arrêt : Evangile – Aubervilliers Bus 35, Arrêt : Porte d’Aubervilliers – Macdonald 3b, arrêt : Porte d’Aubervilliers

Contact :3027 0683638798 contact@3027.org https://www.3027.org https://www.facebook.com/3027.troismillevingtsept Événements -> Événement sportif Étudiants;Solidaire;Ados;Sport

Date complète :

