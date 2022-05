Foot et Music au Domaine du Saut-du-Loup Miramont-de-Guyenne, 21 mai 2022, Miramont-de-Guyenne.

Foot et Music au Domaine du Saut-du-Loup Route du Lac Domaine du Saut-du-Loup Miramont-de-Guyenne

2022-05-21 – 2022-05-21 Route du Lac Domaine du Saut-du-Loup

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne

Le Domaine du Saut-du-Loup vous propose une journée de folie alliant des sessions sportives et musicales. Durant les émotions sportives, vous assisterez au final des jeunes du District 47 suivi d’un Master de foot à 8. Dans la partie Émotions musicales, vous profiterez des prestations de “Xinco & Malako”(électronique raffiné deep organic), de “John Duff Trio” (groupe live pop cover) et de “Fruckie” (un set vintage vinyle mix funck disco). Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place le midi et le soir. Nous vous attendons nombreux !

+33 5 53 88 64 56

©Domaine du Saut du Loup

