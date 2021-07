Martillac Offside 33 Gironde, Martillac Foot en salle Offside 33 Martillac Catégories d’évènement: Gironde

Martillac

Foot en salle Offside 33, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Martillac. Foot en salle

du mercredi 28 juillet au mardi 24 août à Offside 33

Vous aimez les défis, les challenges et … le football, vous allez aimer OFFSIDE 5vs5. ————————————————————————————-

Sur inscription à l’avance et selon les places disponibles.

Un après-midi à Martillac Offside 33 14 rue de la Canave, 33650 Martillac Martillac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T13:30:00 2021-07-28T16:00:00;2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Martillac Autres Lieu Offside 33 Adresse 14 rue de la Canave, 33650 Martillac Ville Martillac lieuville Offside 33 Martillac

Évènements liés