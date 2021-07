Colombelles Colombelles Calvados, Colombelles Foot en Folie Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles

Foot en Folie Colombelles, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Colombelles. Foot en Folie 2021-07-14 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-14 17:00:00 17:00:00

Colombelles Calvados Venez profiter d’une journée découverte du football pour tous et en famille : foot en marchant, futnet, foot golf, beach soccer, ateliers techniques.

Une aire de pique nique sera mise en place pour les familles souhaitant se restaurer sur place ainsi qu’une buvette.

