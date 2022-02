Foot Carnaval’Party Ychoux Ychoux Catégories d’évènement: Landes

Foot Carnaval’Party Ychoux, 20 février 2022, Ychoux. Foot Carnaval’Party salle polyvalente rue du Vieux Bourg Ychoux

2022-02-20 – 2022-02-20 salle polyvalente rue du Vieux Bourg

Ychoux Landes Ychoux EUR 6 6 Une après-midi convivial autour d’un sport sous toutes ses formes : le football.

On y verra : le football sur gazon, le babyfoot et le Bubble foot avec tous les joueurs déguisés.

