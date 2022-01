Foolbazard En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Vienne

Foolbazard En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, 30 juillet 2022, Queaux. Foolbazard

En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, le samedi 30 juillet à 21:00

Foolbazard ———- ### Rock alternatif engagé, délirant et déluré **Foolbazard**, c’est quatre bonhommes qui fabriquent un rock alternatif délirant et déluré, tantôt solaire, tantôt sombre. Un rock engagé, sans concessions à la plume vive et rebelle. **Foolbazard**, c’est quatre bonhommes aux caractères différents, de l’hyperactivité au calme quasi comateux, du cri au silence, de la poésie à la beauféthie, du pacifisme à la rage, de la révolte suprême à l’indignation résignée. C’est quatre bonhommes qui aiment passer du temps ensemble autour d’une table à bouffer des trucs gras, boire des canons, discuter, s’engueuler, et taper du poing quand le ton monte de trop. Et ça transpire sur scène. **Foolbazard**, c’est quatre bonhommes qui ont trouvé chacun une place bien précise au milieu d’un joyeux bordel pour faire du rock tapageur, en parlant de choses tristes, d’amour, de mort et de révolte… mais avec le sourire, toujours, parce qu’on a plus le temps de chialer ! **Thibault Coste** – Guitare / chant **Pierre-Hugo Coste** – Guitare **Arthur Coutaud** – Basse **Nicolaï Bonhorovitch** – Batterie + d’infos sur **Foolbazard** : [[https://www.facebook.com/Foolbazard](https://www.facebook.com/Foolbazard)](https://www.facebook.com/Foolbazard) Et surtout : [[https://www.foolbazard.com/](https://www.foolbazard.com/)](https://www.foolbazard.com/) (Je ne saurais que trop vous conseiller d’aller voir le site : il est beau, complet, mais surtout, il est drôle !) + de vidéos : [[https://youtu.be/HbY-8BB1dhs](https://youtu.be/HbY-8BB1dhs)](https://youtu.be/HbY-8BB1dhs) [https://youtu.be/2SU-hV_2pi0](https://youtu.be/2SU-hV_2pi0) [[https://youtu.be/S-6396EpvTA](https://youtu.be/S-6396EpvTA)](https://youtu.be/S-6396EpvTA) Voir moins

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-30T21:00:00 2022-07-30T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Queaux, Vienne Autres Lieu En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Adresse 3 ter rue du stade 86150 Queaux Ville Queaux lieuville En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux Departement Vienne

En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/queaux/