### Focus Sam Shepard **Dans le cadre de la [Trilogie Shepard de la Compagnie Saguaro](http://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=2142).** **Coproduction Théâtre du Grand Rond.** L’histoire d’Eddie et de May est celle d’une lutte acharnée pour la vérité et le pouvoir qu’elle donne à celui qui les détient. À travers leurs souvenirs et leurs rêves, plusieurs versions d’une histoire d’amour fatale et féroce nous sont racontées. Dans le décor d’une chambre miteuse d’un motel aux confins du déserte de Mojave, le bras de fer entre ces deux personnages commence. ### Plus d’infos [Site web du Théâtre du Grand Rond](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Du 22 au 26 mars à 21h Séance supplémentaire le 25 mars à 14h30 Durée : 1h30

13€ / 9€ / 6€ / Carnet Pleins Feux

Culture Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2022-03-22T21:00:00 2022-03-22T22:30:00;2022-03-23T21:00:00 2022-03-23T22:30:00;2022-03-24T21:00:00 2022-03-24T22:30:00;2022-03-25T14:30:00 2022-03-25T15:59:00;2022-03-25T21:00:00 2022-03-25T22:30:00;2022-03-26T21:00:00 2022-03-26T22:30:00

