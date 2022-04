Foodtrucks et Musique Gabarret Gabarret Catégories d’évènement: Gabarret

Gabarret Landes Gabarret Le 28 juin sonnera le départ de la 2ème Saison des Soirées “Food truck et Musique à Gabarret”.

Tous les mardis soir, les Food Trucks s’installent sur la place des arènes. Pizzeria, burgers, cuisine réunionnaise, africaine, un éventail de saveurs à déguster en partageant un moment festif animé par un groupe de musiciens, un spectacle, … une excellente idée pour retrouver un peu de convivialité et profiter de la douceur des soirées estivales. Tous les mardis soir, les Food Trucks s’installent sur le placeau des arènes. Pizzeria, burgers, cuisine réunionnaise, africaine, un éventail de saveurs à déguster en partageant un moment festif animé par un groupe de musiciens, un spectacle, … une idée pour retrouver un peu de convivialité. Le 28 juin sonnera le départ de la 2ème Saison des Soirées “Food truck et Musique à Gabarret”.

