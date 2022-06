FoodTruck Festival Saint-Quay-Portrieux, 29 juillet 2022, Saint-Quay-Portrieux.

FoodTruck Festival

Esplanade du Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor

2022-07-29 – 2022-07-31

Saint-Quay-Portrieux

Côtes d’Armor

Rendez-vous désormais incontournable de la fin de l’été, le festival revient pour sa 5ème édition ! Le FoodTruck festival, une véritable invitation à découvrir ou redécouvrir les cuisines du monde dans une ambiance festive et musicale. Une douzaine de foodtrucks seront présents, avec au menu cuisine bretonne, burger et plus exotique bien sûr : cuisine française, bretonne, créole, asiatique, végétarienne/vegan, américaine, mexicaine… et plein d’autres surprises. En plus des concerts, des spectacles d’arts de rue raviront les plus petits à coups sûrs (clown, musique, maquillage…)

+33 2 96 70 40 64

