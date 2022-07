Foodtruck et concert !

2022-08-13 17:00:00 – 2022-08-13 22:00:00 Lâchez la pression tout l’été !

Foodtruck « Le Tube » & la cave La Mifa

à 20h30 : concert de C’Jays

et happy hour de 17h à 18h, Bruschetta et snack de producteurs locaux Lâchez la pression tout l’été !

et happy hour de 17h à 18h, Bruschetta et snack de producteurs locaux Lâchez la pression tout l’été !

et happy hour de 17h à 18h, Bruschetta et snack de producteurs locaux

