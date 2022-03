Foodtruck Country au Champagne Marina D Vandières Vandières Catégories d’évènement: Marne

Vandières Marne Vandières Le samedi 18 juin, venez assister à notre bourse d’échange de capsules qui aura lieu de 9h00 à 16h30. A cette occasion, une nouvelle capsule vous sera remise afin de marquer l’évènement ! Elle sera disponible en carton de 6 de notre cuvée Brut Nature. A partir de 11h00, vous pourrez découvrir 7 de nos meilleures cuvées sublimées par 7 accompagnements étonnants ! Cette journée s’achèvera par une soirée Country qui débutera à 18h00. Une capsule inédite vous sera également remise ! Elle sera disponible en carton de 6 sur notre cuvée Séduction. Réservez vos places dès à présent : par téléphone au 03 26 52 78 16 ou 06 84 61 41 74

par mail : contact@champagne-marina-d.com

contact@champagne-marina-d.com +33 3 26 52 78 16 https://champagne-marina-d.com/contact/

