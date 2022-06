Foodmarket ICI Vietnam Festival Place Monge, 18 juin 2022, Paris.

Le samedi 18 juin 2022

de 11h00 à 21h00

. gratuit

Foodmarket, performances, dj set, livres, plumfoot… Ici Vietnam Festival revient le 18 juin prochain sur la place Monge, dans le 5e arrondissement de Paris !

Venez à la rencontre de ceux qui font la cuisine vietnamienne d’aujourd’hui et goûter ce qu’ils ont à dire. Leurs créations culinaires parlent métissage, influences, transmission, tradition… le tout dans un esprit street-food.

Ici Vietnam Festival accueillera également sur sa scène en plein air, tout au long de la journée, la compagnie t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e et son nouveau projet Urban Distortions (performances, danse, musique, DJ sets).

Et entre deux saveurs, on discute cuisine autour de la table des livres, on s’essaye sur le terrain de Plumfoot ou on chille sur les espaces pique-nique. Une journée pour tous les goûts, qui, l’année dernière, a été un vrai succès avec plus de 3000 visiteurs dans une ambiance de folie. Alors, cette année, on prolonge le plaisir jusqu’à 21 h et on vous attend pour cette nouvelle édition !

Toute la programmation à suivre sur icivietnam.com Samedi 18 juin 2022 | Place Monge Paris 5e | 11 h – 21 h

Place Monge Place Monge 75005 Paris

Contact : https://icivietnam.com/ info@icivietnam.com https://www.facebook.com/icivietnamfestival

