Du 2 au 5 mars, c’est Foodisme à Tropisme !

Ateliers, chef·fe·s invité·e·s, battle de producteurs locaux, focus sur des gastronomies du monde… la gastronomie à Tropisme est considéré comme un champ créatif au même titre que les autres arts!

⌞STAGE DU POTAGER A L’ASSIETTE

27 FÉVRIER > 2 MARS

La Halle Tropisme vous invite à participer à un stage de 4 demies journées, pour concevoir un super événement gastronomique intergénérationnel, avec son affiche, ses invités, en allant chercher les produits à la source et en les transformants en délicieux mets, le tout accompagné par des professionnel·les désireux de partager leur passion et leurs savoirs.

> De 12 à 16 ans

⌞MIDI KID CHEF

JEUDI 2 MARS À 12H30

Après une petite semaine de stage du potager à l’assiette, nos apprentis cuisinier·ère·s passent en mode travaux pratiques ! Et le challenge est de taille : assurer un vrai service de midi pour 100 personnes avec une offre culinaire complète…

Réservations par téléphone auprès du Café Tropisme : 04 67 04 08 10

⌞KIFF KEBAB XXL

La ferme de Mayrinhac x les jardins de Costebelle

JEUDI 2 MARS À 19H

Si tu kiffes le Kebab, prépare-toi à une dinguerie culinaire ! La ferme de Mayrinhac débarque avec ses sandwichs méditerranéens paysans. Toutes les viandes sont issues de leur production dans leur ferme aveyronnaise , sans aucun intrant chimique ni dans le sol, ni sur les animaux et ni dans les transformations, 100% naturelles. Ils proposeront leur deux broches du kiff, l’une à l’agneau en mode véritable kebab, et l’autre au porc façon pita gyros. Côté légume, carte blanche à nos amis des jardins de Costebelle situes à Villeneuve-lès-Maguelone. Plus que de simples maraichers, ils développent une philosophie qui repense le commerce agricole, de la production jusqu’à la vente, afin d’être en harmonie totale avec la nature.

⌞CUISINE EN RÉSISTANCE – Afghanistan x Syrie

VENDREDI 3 MARS À 19H

On ne connait souvent pas grand chose de ses pays dont nous attendons parler tristement dans la presse… Ils sont pourtant avant tout des lieux de culture très riche, à l’image de leur gastronomie fine et savoureuse. Focus sur 2 pays, 2 traditions culinaires incarnées par 2 chef·fe·s invité·e·s.

⌞ATELIERS KIDS

SAMEDI 4 MARS

⌞FISHTREMENT BON! – La Ferme des Aresquiers x Côté Fish

SAMEDI 4 MARS À 19H

Des huitres, des poissons à la plancha ou en barbecue, des kebabs de la mer, des marinades et autre brasucade… et le tout à partir des produits ultra-frais et ultra-locaux issus de nos 2 producteurs préférés, c’est ce que nous vous proposons tout simplement pour ce repas fishtrement bon !

⌞BRUNCH AU FEU DE BOIS – Poulet fermier et cochon à la broche

DIMANCHE 5 MARS DE 11H A 15H

Notre équipe est passée maitre dans la cuisson au feu de bois… on vous le prouve pour ce brunch aux allures de grand méchoui ! Pensez à réserver !

Réservations par téléphone auprès du Café Tropisme : 04 67 04 08 10

