Food’Aix – Le Marché des producteurs Aix-en-Provence, 27 mars 2022, Aix-en-Provence.

Food’Aix – Le Marché des producteurs CIAM – Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice Aix-en-Provence

2022-03-27 10:30:00 10:30:00 – 2022-03-27 18:00:00 18:00:00 CIAM – Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le marché des producteurs accueille les artisans et producteurs, partenaires du label Vignobles et Découvertes, adhérents de la Chambre d’Agriculture ou indépendants.



● Aquae Maltae / Brasserie artisanale

Bière artisanale fabriquée à Aix-en-Provence par les artistes-brasseurs qui aiment assembler le malt et le houblon pour créer des bières calibrées pour la Provence et n’hésitent pas pour cela à ajouter du thym, du romarin ou encore du miel de lavande.



● Raphaël Chiappero / Cuisine charcutière

Raphaël Chiappero est un charcutier passionné qui réalise tous ses mets lui-même, de manière artisanale avec des produits frais. Ses spécialités sont en pâté en croûte et les saucisses.



● Château de Sannes / Vignoble

Au cœur du Luberon, le domaine de Pierre Gattaz conjugue l’art de vivre sur tous les tons. En marge de la dégustation de vin, il propose des expériences inédites en pleine nature.



● Château Grand / Vignoble

Nathalie Souzan Delagrave et son équipe vous accueillent pour déguster les vins de ce domaine de 22 hectares pour partager leur passion du vin et faire visiter leur cave. L’occasion de découvrir une magnifique bastide du XVIe siècle et de se promener dans la forêt et les vignes qui entourent le lieu.



● Hostellerie des vins de Rognes / Cave coopérative

Depuis 1924, la coopérative de Rognes fait partager la passion de ses viticulteurs et offre des vins de soleil, très aromatiques avec beaucoup de fraîcheur. En 2012, pour la production et en 2013 pour son caveau de vente, elle se transforme et devient l’Hostellerie des Vins de Rognes.



● La Bargemone / Vignoble

Située au cœur de la Provence, la Commanderie de la Bargemone a été fondée au XIIIe siècle par l’Ordre des Templiers. Ce vignoble traditionnel provençal de 120 hectares en appellation Coteaux d’Aix en Provence est certifié Agriculture Biologique.



● Château des 3 / Vignoble et fromage de chèvres

Dernier né de l’AOC Palette, le château des Trois Sautets a été créé par les trois frères Chaullier sur les restanques de Montaiguet, aux portes d’Aix-en-Provence. La maman, Laurence Chaullier, fait parti du club très fermé des producteurs de Brousse du Rôve en AOP et vous propose ainsi brousse et fromages. Nous pratiquons le viti-pastoralisme : nos chèvres défrichent nos talus en hiver et nous amendons les vignes avec leur fumier. Le but étant de revenir au mode de production d’antan, viable pour notre planète.



● SCEA Les Baumes / Producteur de charcuterie de sanglier.

C’est en 1979 qu’Anne et Patrick Gaymard ont tout d’abord débuté avec seulement 3 sanglier qui au fur et à mesure ont une progéniture plus que florissante avec un élevage qui compte aujourd’hui plus de 300 sangliers nourris au blé et à l’orge cultivé sur place.



● Apérovençal / Tapenades et condiments

Le chef artiste Jean Philippe Quin produit des tapenades artisanales, vertes ou noires, épicées avec des variétés diverses, finement épicées et parfumée idéales pour un apéritif traditionnel.



● Domaine de Montau / Confiture, marmelade, pâtes de coing – huile d’olive

Jean et Juliette perpétuent la tradition et le savoir-faire acquis via leur culture arboricole. Niché dans un écrin de verdure en hauteur, le domaine de Montau est au cœur des oliviers et des arbres fruitiers. Ils produisent 17 variétés de confitures



● La biscuiterie de Rognes / Biscuits provençaux artisanaux

Biscuiterie qui entretient la tradition provençale biscuitière ainsi que le pain et la pâtisserie à l’ancienne. Le pain est réalisé avec du levain naturel entretenu chaque jour. Plus rare encore, la réalisation de croissants et pains au chocolat. Nous faisons uniquement de la biscuiterie provençale où le croquant et le croissant aux pignons sont nos meilleures ventes.



● Benoît Molin / Biscuits sucrés (macarons, madeleines…) et tartes salées

Disciple de Gaston Lenôtre, Benoît Molin occupe depuis plusieurs années le devant de la scène culinaire en liant expérience et créativité. Depuis son atelier provençal de Plan d’Orgon, Benoît crée et développe de manière artisanale une gamme de produits gourmands, sucrés et salés.



● Le Farinoman fou / Le boulanger de toutes les audaces.

Benoît Fradette, farinoman de talent, propose du bon pain, à l’huile d’olive, aux noix, aux amandes, aux olives, natures, de fougasses provençales, boules au levain, jolies baguettes ou encore fiorito, avec farine de blé, pâte d’amandes et raisin…



● La Pitchotte – Rucher des 3 sources / Miel

Le rucher des trois sources produit des miels issus de la production de 1500 ruches transhumantes. (Drôme, Ardèche, Montagne, et bien sûr Provence Alpes côte d’Azur. Les miels de crus produits en Provence bénéficient de l’IGP Provence et du Label rouge pour les miels de fleurs de Provence, garrigue et lavande. Chaque miel à sa texture, son parfum et sa couleur qui lui est propre.



Organisé par l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence en partenariat avec Provence Tourisme et la Chambre d’Agriculture. l

Venez Déguster des produits locaux, de saison, en circuits courts et rencontrer les producteurs, artisans et vignerons engagés dans une démarche éco-responsable. prenez le temps de Pique-niquez en profitant de tous ces bons produits

CIAM – Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice Aix-en-Provence

