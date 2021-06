Food Truck & Wine Bar au Château Roquefort Lugasson, 18 juin 2021-18 juin 2021, Lugasson.

Food Truck & Wine Bar au Château Roquefort 2021-06-18 18:00:00 – 2021-06-18 21:30:00 Lieu-dit Roquefort Château Roquefort

Lugasson Gironde Lugasson

EUR 5 10 Pour une soirée originale, ou un moment convivial avec un peu de musique, le Château Roquefort vous invite à grignoter chez un Food Truck en associant un verre de vin de la propriété, voir une bouteille !

Le Food truck présent sera « Les 1001 saveurs de Jérôme ». Il proposera des planches de fromages à 5€ et des planches de charcuteries à 10€. Pour les plus gourmands, des mignardises seront également disponible. Un espaces « restauration » sera présent derrière le château avec la mise à dispo de tables, chaises et bancs.

+33 5 56 23 97 48

Château Roquefort